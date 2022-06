Résultats des législatives 2022 : la Première ministre Elisabeth Borne arrive en tête au premier tour dans le Calvados

La cheffe du gouvernement a estimé qu'Ensemble !, qui regroupe LREM, le MoDem, Horizons et Agir, était la "seule force politique en mesure d'obtenir la majorité".

Un score qui conforte sa place à Matignon. La Première ministre Elisabeth Borne est arrivée en tête (34,34%) dans la sixième circonscription du Calvados, devançant largement le candidat de la Nupes (24,54%) et le candidat RN (21,71%), selon des résultats définitifs.

>> Résultats, réactions, analyses... Suivez la soirée électorale dans notre direct après le premier tour des législatives

Alors que les estimations donnent la Nupes et la majorité présidentielle au coude-à-coude au niveau national, la cheffe du gouvernement a assuré qu'Ensemble ! était la "seule force politique en mesure d'obtenir la majorité" à l'Assemblée au second tour. "Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité", a-t-elle affirmé.

Sans donner de consigne de vote en cas de duels entre les candidats du Rassemblement national et ceux de la Nupes, Elisabeth Borne a semblé renvoyer les uns et les autres dos à dos. Interrogée sur France 2, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire avait également botté en touche : "Je crois que ce sont des débats locaux. Ça n'est pas ce soir un enjeu national."