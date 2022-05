DIRECT. Damien Abad accusé de viols : à ce stade, le parquet de Paris ne donne pas suite au signalement reçu "faute d'élément permettant d'identifier la victime"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: Cette année, la quasi-totalité des grands partis jouent le jeu de la parité. Les femmes sont majoritaires à l'UDI (51,3%) et, au sein de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, chez LFI (51,5%) et les écologistes (51,5%), tandis que la majorité, le Rassemblement national, Reconquête ont investi entre 48% et 50% de femmes. Les Républicains sont la principale exception, avec seulement 35,8% de femmes investies. C'est moins qu'en 2017.

: 🗣 Quid de la présomption d’innocence ? ➡️ "Je parle de suspension. Vous imaginez les femmes qui ont été agressées et qui continuent à voir leur agresseur circuler, avoir des responsabilités ? C’est à leur place qu’il faut se mettre”, estime Philippe Martinez.



: "On oublie souvent la présomption de sincérité. Pourquoi on croirait plus quelqu’un qui se défend que quelqu’un qui accuse ?"



Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a réagi aux accusations visant le ministre de l'Autonomie, en rappelant qu'"une affaire comme ça s'est passé à la CGT et [que] le responsable a été suspendu immédiatement".

: Bonjour @Yannick. En effet, la problématique de la pénurie de locations à l'année et de l'augmentation des prix de vente, que j'évoque dans mon reportage au Pays basque, est largement répandue sur le littoral Atlantique, et notamment en Bretagne.

: Et il n’y a pas que le pays basque. La Bretagne (a Quiberon plus de location à l’année), les littoraux un peu partout, certaines campagnes proches de Paris, Nantes, etc. Et les loyers en région parisienne… le logement c’est en fait le problème numéro un jamais évoqué, ou si peu, auquel les politiques ne s’attaquent pas, ou seulement à la marge.

: "Tant que la justice n'a pas établi sa culpabilité il y a aussi la présomption d'innocence et Damien Abad y a droit."



La ministre des Sports souhaite que la "justice fasse son travail", après la révélation des accusations visant le ministre Damien Abad.

: Bravo à @Jules ! Deux candidates écologistes de 92 ans se présentent. La doyenne des deux, Monique Peltriaux, est candidate dans les Ardennes.

: Petite devinette : à votre avis, quel âge a la personne la plus âgée qui se présente aux élections législatives ?

: Il est 9 heures. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée :



• Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu, hier, dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux enseignantes. "Il est temps de transformer la douleur en action", a insisté le Joe Biden, visiblement ému, dans une allocution solennelle à la Maison Blanche.



• Les larmes de Tsonga, la folle victoire de Simon, le sourire de Gaston et la solidité de Cornet... Voici le résumé de la journée de mardi pour les Français.





Selon nos informations, Matignon a été informé plusieurs heures avant la publication de l'article de Mediapart que Damien Abad, alors sur le point d'être nommé ministre des Solidarités, faisait l'objet d'accusations de violences sexuelles.



L'armée russe tente coûte que coûte de resserrer son étau sur la région de Lougansk, dans le Donbass, où elle a intensifié son offensive dans l'objectif de "tout détruire", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez notre direct.

: 🗣 Pouvoir d'achat ➡️ "Négocier le report de l’âge légal, c’est non”, assure Philippe Martinez, qui veut un SMIC à 2000€. “Il faut que le gouvernement impose que les minima de branches augmentent quand le SMIC augmente.”

: "On est pour la retraite à 60 ans. L’âge légal, c’est pas obliger les gens de partir à 60 ans, c’est [le] permettre”, rappelle Philippe Martinez qui s'oppose à toute négociation sur le report de l'âge légal, alors que la CGT doit rencontrer Elisabeth Borne cet après-midi.

: Face à ces difficultés, la colère monte chez les habitants. "Je commence à avoir les nerfs contre les gens qui dorment dans les Airbnb à côté de chez moi", avoue Samy, serveur à Bayonne. De quoi électriser la campagne pour les élections législatives dans le Pays basque.

: Parmi toutes les personnes en difficulté que j'ai rencontrées, René, 64 ans, vit dans sa voiture depuis dix mois. Cet éboueur en intérim enchaîne les contrats et n'arrive pas à trouver de logement après avoir dû quitter sa location pour cause de vente. Depuis la crise sanitaire, les prix ont augmenté de 15 à 20% dans la région.





: Alors que les prix flambent et que les locations à l'année sont de plus en plus rares, les habitants de la côte basque mettent la pression sur les responsables politiques pour résoudre leur "problème numéro un". Je me suis rendu sur place.





