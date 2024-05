L'opinion "particulièrement divisée" sur le conflit entre l’Ukraine et la Russie, selon notre baromètre

Le "baromètre européen" réalisé par Viavoice pour Radio France, France Télévisions et France Médias Monde, un peu plus d'un mois avant les élections européennes du 9 juin, révèle lundi 6 mai, "une opinion particulièrement divisée" s'agissant du conflit entre l'Ukraine et la Russie. 29% des sondés estiment que la France soutient trop l’Ukraine sur le plan militaire. Une position partagée par 29% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 47% de ceux de Marine Le Pen. Par ailleurs, 40% des Français interrogés estiment que la France soutient l'Ukraine "suffisamment" et 16% regrettent un soutien trop timide.

L’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne est un autre sujet de division des Français : si 42% y sont défavorables, 41% se déclarent en sa faveur. Une position particulièrement forte chez les plus jeunes (46%) et les plus âgés (46%), ainsi que chez les électeurs à la dernière présidentielle de l'écologiste Yannick Jadot et d’Emmanuel Macron.

Enfin, il y a un climat d’instabilité internationale qui favorise l’anxiété ambiante : 48% des Français estiment "probable" une attaque d’un pays membre de l’Otan par la Russie, une crainte transpartisane. Le risque d’une "troisième guerre mondiale" divise. Elle est redoutée par un Français sur deux (49%), elle est considérée comme peu probable par 39% des Français.