Haute-Vienne : un candidat noir aux élections départementales victime de propos racistes sur un marché de Limoges

Omar Diawara, candidat aux élections départementales en Haute-Vienne, ainsi que sa colistière Muriel Jasniak-Laskar, ont porté plainte samedi 12 juin dans l'après-midi, rapporte France Bleu Limousin. Omar Diawara a été victime de propos racistes et de menaces de mort durant un tractage sur un marché de Limoges plus tôt dans la journée de samedi. Les deux candidats dans le canton Limoges 3 sous l'étiquette "En avant la Haute-Vienne" étaient en train de distribuer des tracts lorsqu'un individu s'est avancé et "a tenu des propos racistes jusqu'à des menaces de mort", explique Muriel Jasniak-Laskar.

De longues minutes d'insultes

Selon sa colisitère, l'individu en question a demandé les papiers d'identité d'Omar Diawara et a soutenu froidement qu'il n'avait pas le droit de se présenter avec sa couleur de peau. Muriel Jasniak-Laskar dit avoir assisté à ces insultes pendant de longues minutes au milieu du marché.

"Je n'avais jamais assisté à un tel déferlement de haine à l'état le plus brutal, ni à des menaces physiques répétées aussi sordides, violentes." Muriel Jasniak-Laskar à franceinfo

La classe politique locale fait aussi part de son indignation. Le maire de Limoges, Emile Roger Lombertie, a apporté son soutien aux deux candidats. Guillaume Guérin, président de l'agglomération de Limoges, a fait part de sa colère : "C'est extrêmement grave, ce qui se passe. On est en démocratie, on a le droit de se présenter qu'importe sa couleur de peau. Mais nous sommes dans quel monde ? (...) Je trouve ça désolant, affligeant. La connerie humaine n'a pas de limite !"