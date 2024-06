Reportage "On nous a tout expliqué" : les jeunes Allemands de 16 à 18 ans votent pour la première fois à l'occasion des élections européennes.

En Allemagne, les jeunes de 16 à 18 ans seront, pour la première fois, autorisés à participer aux élections européennes organisées le 9 juin dans le pays. La réforme du code électoral adoptée en 2023 et longtemps débattue en amont, ouvre les urnes à 1,3 million de jeunes électeurs. franceinfo est allé à leur rencontre, avant cette première expérience électorale.

C’est la fin des cours pour un petit groupe de lycéens de Berlin. Sac sur le dos, les élèves de 10e, l’équivalent de la classe de seconde en France, se dirigent vers leur vélo ou à l’arrêt de bus planté devant l’école. Les élections de dimanche ? Ces jeunes âgés de 16 ans s’y sont préparés en classe : "C’est une très bonne chose qu’on puisse voter, entame une adolescente. Ma copine et moi, on s’est bien préparées. L’école a organisé des élections des jeunes et pendant les cours de politique, on nous a tout expliqué." Cet autre lycéen, lui, est encore dans l'incertitude, ne sachant "pas encore" pour qui voter. "Je suis en train de m’informer, sur les médias sociaux par exemple, notamment sur TikTok", ajoute le jeune. Une autre relativise : "La plupart des gens que je connais, et moi aussi, votent en général comme leurs parents ou au moins dans la même direction que leurs parents."

Hors des partis traditionnels

Il aura fallu plusieurs législatures pour en arriver là. Longtemps, les conservateurs se sont opposés à l’abaissement de l’âge légal pour voter. Olaf Scholz et sa coalition en avaient fait une de leurs promesses électorales. Le politologue Anjo Funke de l’université Libre à Berlin, salue la réforme : "J’ai toujours pensé que ces jeunes étaient apolitiques. Mais ce n’est pas du tout le cas. Une partie d’entre eux va vers les mouvements actifs comme Friday for Future, beaucoup s’engagent dans les partis de défense des animaux, ou des groupes atypiques. D’autres, surtout à l’Est, votent pour l’AfD."

"Ils ne veulent rien avoir à faire avec les partis traditionnels, car ils les trouvent ennuyeux." Anjo Funke, politologue à l’université Libre de Berlin franceinfo

Pendant la semaine précédant l'élection, 60 000 jeunes à travers tout le pays ont participé à une sorte de répétition générale des élections, dans leurs écoles. Le scrutin, déjà dépouillé, donne un aperçu de leurs opinions politiques. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) et l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) les deux partis traditionnels, ont obtenu chacun 20% des voix. Les Verts et l’extrême droite arrivent en troisième et quatrième positions, à 13%. Mais avec des pointes à 30% pour l’extrême droite en ex-RDA.