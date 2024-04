"La bataille que nous devons mener c'est celle contre les énergies fossiles et ça passe par les énergies renouvelables", estime Marie Toussaint

"La bataille que nous devons mener c'est celle contre les énergies fossiles et ça passe par les énergies renouvelables", estime, vendredi 5 avril, Marie Toussaint, tête de liste Les Ecologistes aux élections européennes et invitée sur franceinfo.

"On a besoin de développer ces énergies renouvelables", poursuit la candidate. "Si nous souhaitons tenir les objectifs de l'accord de Paris - réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2040 - et bien nous n'avons pas le temps de développer de nouveau le nucléaire en France. Celui qui est là, il est là mais la solution pour demain ce sont les énergies renouvelables et la sobriété". Toujours dans l'objectif de tenir l'accord de Paris, Marie Toussaint ajoute qu'il faut, selon elle, "doubler voire tripler les efforts qui ont été fournis d'ici 2040".

Elle rappelle que "la France a fait le choix du nucléaire dans les années 1970" et que "beaucoup considèrent que c'était une bonne chose parce que nous avons une énergie plus décarbonée". Le problème, selon elle, c'est que désormais "on s'assoit sur le modèle nucléaire pour justifier notre inaction en matière d'énergies renouvelables". "J'ai lu l'appel du Haut conseil pour le climat, poursuit-elle, il dit que le gouvernement est aux fraises avec aucune planification énergétique et aucune planification sur les énergiques renouvelables".