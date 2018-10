"L'Europe ce n'est pas Bruxelles, l'Europe c'est vous" : les consultations publiques sur l'Union européenne se terminent

Les consultations européennes se terminent mardi. Ces événements organisés dans chaque pays européen avaient pour but de permettre à tous les citoyens de s'exprimer sur leur vision de l'Union européenne.

Les consultations européennes prennent fin mardi 30 octobre. Ces évènements, organisés dans chaque pays européen, permettent à tous les citoyens d'exprimer leurs attentes, leurs craintes et leurs souhaits. Depuis le début de l'année, plus de 1 100 consultations ont été organisées en France, rassemblant 55 000 participants de tous horizons.

"L'Europe est quelque chose d'un peu nébuleux"

À Paris, ils étaient 52 ce jour-là. Autour d'une table, installée à côté d'une dizaine d'autres, les discussions tournent autour des Britanniques. "Quand on écoute la télévision ou la radio, on nous dit 'Brexit, attention danger', mais moi je n'en sais rien!", dit l'un des participants.

À côté, c'est le commerce et les gros contrats qui questionnent: "Comment favoriser les industries européennes en interne? La Belgique vient d'acheter des F-35 américains au lieu des rafales français." "Il faudrait faire des appels d'offre qui se cantonnent à l'Europe plutôt qu'au monde", répond sa voisine. "Mais je ne sais pas s'ils ont le droit..."

L'Europe abstraite, l'Europe lointaine... Les participants ont souvent accepté de venir à cette consultation pour apprendre. "On a l'impression que l'Europe est quelque chose d'un peu nébuleux", déplore Marie-Danièle, retraitée de Tours. "On est un peu loin de ce qui se passe. On ne sais pas vraiment qui fait quoi dans l'Europe."

"Nous sommes là pour écouter" promettent les organisateurs

Pendant deux jours, ils ont débattu autour de cette question : quelles décisions peut-on prendre aujourd'hui pour que nos petits-enfants soient fiers ? Douze propositions ont émergés. Elles vont être compilées avec les idées des autres Européens et soumises aux chefs d'État lors du sommet de décembre prochain.

Mais Pascal, électricien dans les égouts de Paris, doute que cela servira. "Pour moi, ils font leur propre politique. Ce panel citoyen arrive juste avant les élections européennes du mois de mai prochain. Ils vont aller un peu dans notre sens pour les élections, et ils feront ce qu'ils voudront ensuite."

La Commission européenne assure que la consultation n'est pas partisane. "On n'est pas là pour convaincre que l'Europe c'est bien, on est là pour écouter", expliquent les organisateurs. "L'Europe ce n'est pas Bruxelles, l'Europe c'est vous", lancent-ils. La consultation en ligne se poursuit jusqu'au mois de mai.