Elections européennes 2024 : le Parti radical de gauche et ses alliés présentent leur liste

Le Parti radical de gauche (PRG) et quatre petites formations politiques ont présenté, vendredi 15 mars, une liste aux européennes. Il s'agit de la "seule liste de rassemblement progressiste" et "100% garantie sans Nupes", a affirmé Guillaume Lacroix, patron du PRG, qui la conduira. Cette liste réunit le PRG (qui était parti en 2019 avec le PS), le parti régionaliste Régions et peuples solidaires (qui était en 2019 avec EELV), le Mouvement des progressistes (MDP), le mouvement des Citoyens (MDC), le Collectif des sociaux-démocrates conservateurs et Volt France (issu du parti paneuropéen Volt Europa). Elle est pour l'instant créditée de 0,5 à 1% des intentions de vote.

Quatre composantes de cette liste font partie de La Convention, le mouvement lancé par l'ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS après la création de la Nupes en 2022, a précisé Guillaume Lacroix, lui-même proche de l'ancien ministre.

Une réconciliation de formations politiques irréconciliables

Derrière la tête de liste suivra Lydie Massard, députée européenne sortante (Régions et peuples solidaires), élue en septembre en remplacement de l'écologiste Yannick Jadot, devenu sénateur. Sur la liste se trouveront aussi Patrick Molinoz, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté et délégué général du PRG, et Juliette Méadel, l'ex-secrétaire d'Etat PS chargée de l'Aide aux victimes avant d'appeler à voter Emmanuel Macron en 2017 et 2022, et de rejoindre en 2022, la Fédération progressiste de François Rebsamen.

Cette liste est "une petite performance politique" de réconciliation de formations politiques jusque-là présentée comme irréconciliables, a déclaré à la presse Guillaume Lacroix, convaincu qu'elle a "un espace politique".