Europe : les Français travaillent-ils plus que les autres ?

Au travail, il y a ceux qui travaillent seuls et ceux qui préfèrent être en équipe. Il y a ceux qui vont vite et ceux qui prennent leur temps. Au sein de l'Union européenne, on retrouve des schémas similaires. Mais qui sont les Européens les plus travailleurs ? Les Français passent en moyenne 37 heures par semaine au travail, c'est davantage que certains de nos voisins comme l'Allemagne (35 heures), le Danemark (33 heures) ou les Pays-Bas (30 heures). C'est loin, en revanche, de la Grèce (42 heures) et de la Pologne (41 heures).

Des carrières plus courtes en Grèce et en Pologne

Mais les pays où les travailleurs passent le moins de temps au boulot font aussi partie de ceux où la part de la population active est la plus importante : 85% pour l'Allemagne ou 87% pour la Suède, contre seulement 74% en Pologne et en Grèce. Dans ces pays, les carrières professionnelles sont aussi plus courtes qu'ailleurs, 30 ans seulement en moyenne, contre dix ans de plus, au moins, en Suède ou en Allemagne.

Le JT

Les autres sujets du JT