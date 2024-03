Élections européennes : les socialistes européens lancent leur campagne à Rome et désignent le Luxembourgeois Nicolas Schmit comme chef de file

Les socialistes européens ont lancé samedi 2 mars à Rome (Italie) leur campagne pour les élections européennes du 9 juin avec l'objectif de battre l'extrême droite qui pourrait faire une percée. Eurodéputés, députés, patrons de partis, commissaires européens et chefs de gouvernement, tous ont estimé que ces élections étaient "les plus importantes" depuis des décennies, plus de deux ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et face à l'hypothèse d'une vague "illibérale" dans les urnes. Le Parti socialiste européen (PSE) est le deuxième groupe en nombre de sièges au Parlement européen, derrière le Parti populaire européen (PPE).

"L'âme de l'Europe est en danger (...) Les fantômes du passé sont une nouvelle fois aux portes de nos institutions", a mis en garde devant les congressistes le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à préserver une "Europe unie" pour contrer "l'extrême droite, en progression dans presque tous nos pays, dans les démocraties partout dans le monde". "Cette élection est la plus importante de l'Histoire", a renchéri Raphaël Glucksmann, le responsable du petit parti Place Publique qui dirigera la liste socialiste française aux européennes.

Un profil peu connu pour concurrencer Ursula von der Leyen

Les socialistes européens ont aussi désigné le Luxembourgeois Nicolas Schmit comme leur candidat à la présidence de la Commission face à Ursula von der Leyen, grande favorite à sa propre succession. Actuel commissaire européen à l'Emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit, 70 ans, est quasiment inconnu du grand public, mais un fin connaisseur des arcanes européens. Il a notamment participé, pour le gouvernement luxembourgeois, à la négociation des traités de Maastricht et de Nice.