Élections européennes : ces jeunes qui boudent l'Union européenne

Contrairement aux idées reçues, la mobilité est l'apanage d'une toute petite minorité. 88% des Européens âgés de 16 à 30 ans n'ont jamais voyagé dans un autre pays que l'Union européenne pour étudier ou pour travailler. Les plus mobiles sont les Luxembourgeois et les Baltes, note en direct de Bruxelles mercredi 6 février le journaliste de France 3 Pascal Verdeau. Les jeunes Français sont plus casaniers. 64% ne veulent pas partir.

Élections européennes boudées

La découverte des autres cultures, c'est finalement pour le fun et pour les loisirs. Pourtant, ils jouent à saute-frontière, ils vivent, ils respirent l'Europe et se sentent européens sauf pour aller voter, affirme Pascal Verdeau. En France, une majorité d'entre eux déclare ne pas être intéressée du tout par les élections européennes du 26 mai prochain.

