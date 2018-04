Dans les Vosges, Emmanuel Macron mixe Europe et ruralité

Emmanuel Macron a choisi Épinal (Vosges) pour lancer son premier débat participatif sur l'avenir de l'UE en vue des élections européennes. Il a tenté mardi 17 avril de convaincre, y compris des non initiés. La suite de son déplacement dans les Vosges aujourd'hui sera consacrée à la ruralité. La ruralité heureuse d'abord, avec la visite de la filière bois, en pleine croissance dans cette région forestière. Et un sujet un peu plus sensible avec la dévitalisation des centres-villes et leur désertification.

Après les Vosges, Berlin

Proximité, ruralité, dialogue... Le président de la République espère aussi détourner l'attention des réformes brûlantes du moment. Jeudi, il s'envolera vers Berlin, pour rencontrer Angela Merkel, son homologue allemande, qui est très sceptique vis-à-vis de la réforme phare portée par Emmanuel Macron : celle de la zone euro.

