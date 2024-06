Européennes : pour Raphaël Glucksmann, l'interview d'Emmanuel Macron avant le scrutin pose "problème"

"À trois jours du scrutin, le président de la République va convoquer l'ensemble des médias", s'insurge Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste/Place publique aux élections européennes, invité de France Inter lundi 3 juin. Il critique l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2, qui aura lieu jeudi 6 juin, en direct de Caen (Calvados).

"S'il parle seulement des commémorations du débarquement [de Normandie], de son 80e anniversaire et de l'importance que ça a dans notre histoire, je ne vois aucun problème à cela, évidemment", explique Raphaël Glucksmann. Or, "ils annoncent déjà qu'il va évoquer la situation internationale et qu'il va parler des européennes. À trois jours du scrutin ! Dans quel pays européen ça pourrait se passer comme ça ?"

L'Arcom déjà saisi par Les Républicains et La France insoumise

Le chef de l'État "reviendra sur ces sujets [les commémorations du débarquement en Normandie] ainsi que sur l'actualité internationale en Ukraine et à Gaza", ont en effet précisé les deux chaînes de télévision dans un communiqué commun, dimanche. Les Républicains et La France insoumise ont annoncé saisir l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Raphaël Glucksmann fera "probablement" de même.

Dans la dernière ligne droite, l'eurodéputé appelle les électeurs à choisir sa liste. "Ne vous laissez pas kidnapper cette élection. Dans six jours, vous avez la possibilité de renverser la table et de sortir de ce duel entre Macron et Le Pen qui nous fait suffoquer", s'emporte-t-il.

"Vous pouvez mettre en deuxième position une liste qui prône la solidarité sociale, l'humanisme, l'écologie", ajoute-t-il. Dans les sondages, la liste de la majorité présidentielle est deuxième mais devance de peu celle du Parti socialiste/Place publique. Celle du Rassemblement national est donnée très largement en tête.