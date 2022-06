DIRECT. Législatives 2022 : "la violence n'a pas sa place dans notre démocratie", dénonce Elisabeth Borne après l'agression de Blanquer

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: "La vie démocratique ne peut exister que dans un débat d’idées respectueux des hommes et des femmes qui s’engagent", réagit le ministre de l'Education nationale en apprenant que son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, a été aspergé de mousse à raser dans le Loiret.

: La Première ministre Elisabeth Borne apporte son soutien à Jean-Michel Blanquer, aspergé de mousse à raser à Montargis (Loiret). "La violence physique ou symbolique n’a pas sa place dans notre démocratie", écrit-elle.

: Sur le fond, c'est très différent. "Le Conseil avait un programme très inspiré par le Parti communiste, très à gauche avec des nationalisations, relève Bruno Cautrès sur franceinfo. Pour le moment, le programme que présente le chef de l'Etat est plutôt constitué d'investissements dans des dépenses d'avenir : l'éducation, l'hôpital (...) assez loin des fondements idéologiques du Conseil national de la résistance."

: Cette appellation, Conseil national de la refondation (CNR), ne doit rien au hasard. Il s'agit bien d'une allusion au Conseil national de la résistance, dont le général De Gaulle avait confié la création à Jean Moulin en 1942. "Depuis la crise du Covid, il est très intéressé par cette référence mythique qu'est le Conseil national de la résistance", explique Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof et professeur à Sciences Po Paris, sur franceinfo.

: Ce Conseil national de la refondation sera chargé de mettre en avant les cinq objectifs que le président dit avoir "porté (...) pendant la campagne : l'indépendance (industrielle, militaire, alimentaire), le plein-emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle". Contacté par franceinfo, l'Elysée n'a pas précisé le contenu de ces missions.

: C'est l'une des incarnations de la "nouvelle méthode" promise par Emmanuel Macron pour son second quinquennat. Dans un entretien à la presse régionale, le président annonce la création prochaine d'un "Conseil national de la refondation". Franceinfo revient en quatre questions sur les contours de ce projet.

: L'ancien ministre de l'Education a été la cible de deux enseignants d'un collège, selon le maire Les Républicains de Montargis, Benoît Digeon, qui a été informé par la police municipale. L'ancien ministre a porté plainte. "Les deux individus ont été transportés au commissariat de Montargis", fait savoir Benoît Digeon, qui écrit sur Facebook : "La démocratie doit être respectée".

: L'ancien ministre affirme sur Twitter avoir été "agressé par deux individus". "Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie", écrit-il.

: Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Education nationale, a été aspergé de mousse à raser à Montargis, dans le Loiret, où il a été parachuté pour les législatives. "La réputation en déroute ! Jean-Michel Blancroute", lance notamment l'homme qui l'a recouvert de mousse à raser. Ce dernier a été rattrapé par l'entourage de l'ancien ministre. "Il y a des limites que l'on ne doit pas franchir", lui a ensuite dit Jean-Michel Blanquer.

: "Cela me fait honte. Moi, j'ai honte de voir mon pays dans cet état."



Jean-Luc Mélenchon critique sévèrement le bilan d'Emmanuel Macron et la façon dont le président de la République compte agir. Il pointe notamment le manque de professeurs, et la façon dont ils sont recrutés. Il mentionne également les problèmes sur le scrutin électronique ou encore les incidents au stade de France, samedi dernier.

: Jean-Luc Mélenchon critique les pistes présentées par Emmanuel Macron dans son interview à la presse régionale. Selon lui, le président de la République "a ouvert une nouvelle saison du grand blabla". "Il a zéro idée (...) Cinq ans de gouvernement, une crise pandémique majeure mondiale et il se dit 'qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Faisons un blabla'", déclare-t-il.

: Tout à l'heure, dans le Calvados, Elisabeth Borne a rencontré Edouard Philippe autour d'un café.

: Alexis Corbière, député LFI, dénonce le "blabla" d'Emmanuel Macron dans son interview accordée à la presse quotidienne régionale.

: Avec un peu de retard, jetons un œil aux unes de la presse ce matin. Emmanuel Macron est très présent. "Plus d'un mois après sa réélection, le président n'est toujours pas parvenu à donner du souffle à son nouveau mandat", écrit le quotidien.





: Au nord de la circonscription, à Abbeville, le candidat LREM, Pascal Rifflart, se confronte aussi aux problèmes de pouvoir d'achat des habitants. "Mon problème, c'est le chauffage. Il faut trouver des solutions pour l'hiver prochain, car là, on puise dans les économies", s'inquiète une passante.

: "J'ai aussi rencontré cette pauvreté sur le territoire, on est face à la misère. Je les vois, ces petits vieux qui ne s'arrêtent pas de travailler avant de mourir."



Pour "permettre aux gens de mieux manger", la candidate RN organise les vendredis un marché avec des producteurs locaux dans la ferme familiale. "Mais de plus en plus de gens ne s'arrêtent plus aux stands, car ils n'ont pas les moyens."





: Dans cette circonscription, Mathilde Roy, candidate Les Républicains, tente de convaincre à Flixecourt, sur les terres de François Ruffin. Mais elle se confronte à la colère des habitants. "Je suis trop dégoûtée de tout, déçue de tout, témoigne une fleuriste de Flixecourt. Le salaire, à peine il arrive, il est déjà bouffé."







(CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

: Dans la campagne des législatives, les candidats font face à l'inévitable angoisse de l'inflation. "En ce moment, tout augmente, sauf notre salaire", déplore une habitante de Condé-Folie, dans la première circonscription de la Somme, au député sortant LFI François Ruffin. Reportage.







(CLEMENT PARROT / FRANCEINFO)

: François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, commente sur franceinfo le "conseil national de la refondation" esquissé par Emmanuel Macron. Il dénonce "une récupération politique assez médiocre".

