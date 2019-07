Commission européenne : Ursula von der Leyen face aux députés européens

Rien n'est joué pour Ursula von der Leyen. Cela devrait passer pour l'ex-ministre de la Défense, mais cela sera plus serré que prévu. La femme politique a été désignée par les chefs d'États et de gouvernement il y a deux semaines pour prendre la tête de la Commission européenne, mais elle doit être élue par une majorité absolue de députés au Parlement, mardi 16 juillet, à Strasbourg. Elle a besoin de 374 voix. Mais la semaine dernière, elle a passé des auditions au Parlement européen. Elle a laissé un certain nombre de députés sur leur faim par ses réponses trop floues, son manque de maîtrise des dossiers européens, selon certains, et un manque d'ambition climatique.

Un vote délicat

Résultat : à part son groupe politique de droite, le Parti populaire européen, les autres se font prier, notamment les centristes libéraux et les sociaux-démocrates. Les écologistes devraient voter contre et c'est peut-être le vote des souverainistes qui lui permettra d'être élue, explique le journaliste de France 2 Valéry Lerouge, en direct de Bruxelles (Belgique).

