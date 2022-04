Allocation adulte handicapé : Emmanuel Macron "bouge entre les deux tours", fustige Marine Le Pen

Invitée de l'émission "Ma France" sur France Bleu, lundi 18 avril, la candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle, Marine Le Pen, a critiqué le changement de pied d'Emmanuel Macron sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vendredi, sur franceinfo, le président-candidat a promis de "bouger" sur l'individualisation de l'allocation aux adultes handicapés. Celle-ci serait calculée sans tenir compte des revenus du conjoint. Une déconjugalisation - défendue par les associations - que le gouvernement et la majorité LREM ont rejeté plusieurs fois l'an dernier.

"Il bouge entre les deux tours", a raillé Marine Le Pen. "Il écoute les Français, mais il aurait pu écouter son cœur", a-t-elle taclé. "Rien qu'en écoutant son cœur et sa raison d'ailleurs, on comprend qu'on ne peut pas créer une dépendance en plus d'une dépendance et qu'il est parfaitement naturel de donner à ceux qui sont en situation de handicap l'indépendance de pouvoir obtenir cette allocation et de ne pas dépendre de son conjoint".

Si elle accède à l'Elysée, Marine Le Pen a promis que "la déconjugalisation [l'individualisation] de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)" sera "effectuée immédiatement".