Régionales : "Ce n'était pas le bon moment", estime Christian Estrosi

En Paca, le candidat de la gauche et des Verts Jean-Laurent Felizia a retiré sa liste pour faire barrage au Rassemblement national au second tour des élections régionales. "Les sacrifiés ne doivent pas être les exclus. Il faudra entendre, écouter et prendre en compte", par exemple "au Conseil économique et social régional", explique Christian Estrosi dans les "4 Vérités" mardi 22 juin.

"Naturellement, il y a un risque de victoire du Rassemblement national. Nous ne savons pas de quelle manière les abstentionnistes trop nombreux vont se prononcer dimanche 27 juin. Il ne faut rien négliger. Le RN comme toujours joue sur les peurs et les mensonges", assure le maire LR de Nice (Alpes-Maritimes). Si le RN gagnait, "ce serait terrifiante économiquement. Il suffit de voir le non-programme du RN dans ce domaine", lâche-t-il.

Contre l'abstention, il propose une " réforme "

"Il y a près de 70% d'abstentionnistes dans notre pays. C'est une crise majeure. Ce n'était pas le bon moment avec la crise sanitaire ni la bonne idée d'organiser deux élections en même temps", estime-t-il. "Il faut une réforme qui facilite le droit de vote, qui fasse des inscriptions automatiques, qui permet le vote par correspondance. Il faut décentraliser et donner plus de pouvoirs aux collectivités" pour leur donner plus d'importance, propose Christian Estrosi.

"Toutes les formations politiques ont voulu prendre cette élection en otage pour l'enjamber et en faire un prémisse à la présidentielle. Toutes les formations politiques qui ont tenu à cette élection en juin se sont trompées", conclut-il.