Whirlpool rappelle plus de 310 000 bouilloires potentiellement dangereuses, dont 16 700 en France

Les clients sont invités à vérifier le numéro de leur appareil sur un site dédié. La marque s'est engagée à remplacer "gratuitement" les produits défectueux.

Le géant américain de l'électroménager Whirlpool a lancé un rappel volontaire de 310 000 de ses bouilloires vendues dans le monde, dont plus de 16 700 en France, en raison d'un risque de rupture de leurs poignées. Ce rappel concerne certains numéros de série du modèle 5KEK1722 de la bouilloire électrique KitchenAid, modèles produits entre janvier 2013 et juin 2017, explique la marque, mardi 20 février.

Un site pour vérifier si votre bouilloire est concernée

Le groupe a ordonné ce rappel à la suite de "récents signalements de clients" et d'un contrôle interne de qualité ayant conclu que la poignée "pouvait devenir lâche ou se séparer du corps (de la bouilloire, NDLR), entraînant un risque de blessure". Whirlpool demande donc à tous les consommateurs équipés de l'un de ces modèles fabriqués dans une certaine fourchette de production de "ne plus utiliser" leur bouilloire et de vérifier sur le site www.repair.whirlpool.com s'ils sont concernés. La marque s'est engagée à remplacer "gratuitement toutes les bouilloires concernées".

Le groupe a précisé avoir "déjà procédé à des modifications sur le site de fabrication" de ce produit, situé en Chine, pour garantir que les bouilloires nouvellement distribuées par ses entrepôts ne soient pas concernées par ce défaut.