Week-end de Pâques : pourquoi votre salaire du mois de mars risque d'être versé en retard

Avec son lundi férié, Pâques met traditionnellement les virements bancaires en attente. Mais cette année, le calendrier complique encore un peu plus les choses. Il faut donc s'attendre à des retards, par exemple, pour les salaires, explique le Journal du Geek. Car il y a un petit plus cette année 2024 : le lundi pascal est aussi le premier jour du mois d'avril, exactement au moment où les salaires de mars sont censés être crédités. Ce ne sera donc pas le cas.

Même si votre entreprise prend un peu d'avance, il faudra tout de même être patient parce qu'il y a aussi le problème du Vendredi saint, trois jours plus tôt. Il n'est pas férié partout dans le monde, sauf pour les Allemands et pour Target 2. Ce système de paiement unique pour les quelque 55 000 banques européennes et leurs filiales est géré par la Banque centrale européenne (BCE) situé à Francfort. Il stoppe les échanges tous les samedis et dimanches ainsi que pendant les jours fériés.

Pas un sou viré pendant quatre jours

Target 2 ne transférera donc pas les virements - sauf pour virements internes entre deux comptes gérés par une même banque ou les virements instantanés qui sont facturés - durant ce week-end pascal de quatre jours Outre-Rhin, rappelle BFMTV.

D'ordinaire, il lui faut moins de 50 secondes pour traiter une transaction. Chaque jour, 2 500 milliards d'euros passent par Target 2 mais il n'y aura pas un sou à partir de 16h30 jeudi 28 mars jusqu'au matin du mardi 2 avril. À noter que Target 2 refera une pause pour son prochain jour férié, le 1er mai.