Dans ce quartier de Sartrouville, le bus de nuit qui permettait à de nombreux habitants de se rendre au travail ne passe plus. Alors les bénévoles de l'association Les Grands Frères&Soeurs De Sartrouville se sont organisés, et aujourd'hui, ce sont eux qui assurent les trajets. Brut les a suivis.

Avant, les habitants de ce quartier de Sartrouville prenaient un bus de nuit pour aller au travail. Mais depuis que celui-ci a brûlé le 19 avril, plus aucun bus ne passe par ici avant 6 heures du matin. "Ça fait un mois que je suis tout le temps en retard au travail, on veut me virer", lance une résidente.

Face à cette situation, l'association Les Grands Frères&Soeurs a créé un système de covoiturage solidaire. Entre 4h et 6h30, les membres de l'association assurent les trajets des travailleurs. "J'arrive en retard, on ne me paye pas les minutes, les heures que je loupe", déplore une autre habitante. "Ils ne comprennent pas que ce soit une association qui doive se substituer au transport public, à la citoyenneté", explique Walid, bénévole et ambulancier.