Une touriste indonésienne porte plainte contre FlixBus, après avoir été oubliée avec sa nièce sur une aire d’autoroute

Deux touristes indonésiennes avaient choisi de relier Toulon en provenance de Paris via la compagnie FlixBus. Mais leur périple s'est interrompu à Avignon.

Une touriste indonésienne porte plainte contre FlixBus, après avoir été oubliée avec sa nièce, par le chauffeur, après une pause sur une aire d’autoroute à Avignon, rapporte France Bleu Vaucluse vendredi 31 août. Les faits remontent au 2 août. Deux femmes de nationalité indonésienne montent à bord du bus à l’aéroport de Roissy et prennent la direction de Toulon. Après une pause aux toilettes sur une aire d’autoroute, près d’Avignon, elles s’aperçoivent que le chauffeur ne les a pas attendues. Elles se retrouvent seules et sans bagages.

A Avignon, on nous a dit qu’il y avait une pause de vingt minutes. Nous sommes allées aux toilettes, nous ne sommes pas restées longtemps, entre 8 et 10 minutes. Et quand nous sommes sorties, le bus était partiHerlina, une touriste indonésienneà France Bleu Vaucluse

Herlina et sa nièce arrivent, tant bien que mal, à contacter la compagnie de bus, pour trouver une solution, sans succès. De plus, leurs bagages ont disparu, peut-être volés au dépôt, ou par un autre passager. Elles sont quand même reparties en Indonésie jeudi soir car elles avaient gardé sur elles leurs passeports.

En cas de retard des passagers lors d'une pause, le règlement donne droit au chauffeur de partir

Le chauffeur a été entendu et FlixBus affirme que le car est resté 20 minutes sur l’aire de repos, avant de repartir. Le chauffeur a pour consigne de faire une pause et d’indiquer clairement aux passagers le temps qu’ils ont avant le départ. Dans la procédure, il est également prévu que le chauffeur compte le nombre de passagers. Si le chauffeur estime qu’il est temps d’y aller et que les passagers manquants n’ont pas respecté le temps de pause, il a le "droit" de repartir, mais doit le signaler à la compagnie.