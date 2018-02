Transports : les associations d'usagers ne sont pas opposées à une hausse des prix "s'il y a une amélioration réelle de la qualité"

Le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Bruno Gazeau, a rappelé jeudi sur franceinfo que "les recettes issues de la mobilité doivent financer les infrastructures."

Améliorer les transports coûte cher et les usagers risquent d'en pâtir. Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, a estimé jeudi 1er février sur franceinfo ce peut se comprendre, "s'il y a une amélioration réelle de la qualité." Il a réagi à la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures à la ministre des Transports Elisabeth Borne. Selon le Conseil, si l'Etat veut à la fois rénover l'existant et réaliser quelques grands projets, il va devoir augmenter le budget consacré aux transports terrestres, et donc selon le Conseil, trouver de nouvelles sources de financement. Parmi les pistes, faire payer les routiers, à travers une hausse des carburants, ou bien en instaurant une vignette.

franceinfo : Faire payer les routiers pour financer les grandes infrastructures de transport, y êtes-vous favorable ?

Bruno Gazeau : Ce qui est important, c'est que les recettes issues de la mobilité doivent financer les infrastructures. Il faut un fléchage de ces recettes vers les dépenses d'infrastructures, et ne pas envoyer toutes ces recettes anonymement dans le budget de Bercy, pour qu'elles servent à d'autres qu'aux infrastructures. Àce moment-là, on peut débattre de ce qu'on fait et comment on le fait.

Seriez-vous d'accord pour que les prix des billets de train augmentent ?

Nous avons toujours considéré qu'il n'était pas exclu d'augmenter les tarifs dès lors qu'il y avait des investissements et une amélioration de la qualité. Selon les investissements réalisés, on verra s'il y a lieu d'augmenter les tarifs pour les usagers. Il n'est pas anormal que l'usager contribue s'il y a une amélioration réelle de la qualité. Parmi les améliorations, j'observe dans le rapport que les trains du quotidien sont mentionnés, que les sorties et les entrées de métropole sont également mentionnées. Il faut investir sur les gares, de telle sorte qu'on ne retrouve pas les problèmes qu'on a eu à Montparnasse ou à Saint-Lazare. C'est tout à fait positif et dans le sens de ce que nous attendons.



Vous allez prochainement rencontrer la ministre des Transports. Qu'allez-vous lui dire ?

On va la soutenir face à Bercy, pour que les ressources issues de la mobilité reviennent bien aux infrastructures. On va lui dire qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Aujourd'hui on n'a pas encore une vision d'ensemble de tous ces investissements nécessaires.