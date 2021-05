Transports : la capsule électrique autonome sur rail, le transport du futur ?

À Nancy-Tremblaine (Meurthe-et-Moselle), Urban Loop est devenu, vendredi 28 mai, le moyen de transport autonome sur rail le plus économe au monde, avec 0,5 centime d'euro d'électricité au kilomètre, à la vitesse de 50 km/h. Pour utiliser Urban Loop, il suffira de cliquer sur la destination choisie sur son smartphone, avant de s'installer. Le véhicule, qui offre une vision panoramique, démarrera ensuite.

Des enjeux écologiques

Ce véhicule est révolutionnaire à plus d'un titre, à commencer par la conception et la fabrication, réalisées non pas par un industriel, mais par une centaine d'élèves ingénieurs, sous l'égide de l'école des Mines de Nancy. "Le fait de travailler avec des étudiants permet d'apporter un regard neuf, et d'amener à des solutions auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé au départ", explique Thomas Laroche, chef de projet Urban Loop SAS. Pour Théo Courtade, étudiant à Télécom Nancy, il s'agit d'un "projet qui a des enjeux écologiques assez intéressants." En effet, Urban Loop ne dégage pas de CO2, et tous les matériaux qui le composent sont peu onéreux, et recyclables.