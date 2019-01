Transport aérien : le nombre d'accidents et de victimes en hausse en 2018

Quinze accidents mortels d'avions de ligne ont été enregistrés l'année dernière, tuant 556 personnes dans le monde, rapporte l'Aviation Safety Network.

L'année 2018 a été "la pire année" dans les airs depuis cinq ans. Au total, 15 accidents mortels d'avions de ligne ont été enregistrés, tuant 556 personnes dans le monde, a indiqué l'association spécialisée Aviation Safety Network (ASN), mardi 1er janvier. Trois des 15 avions accidentés étaient exploités par des compagnies aériennes qui figurent sur la "liste noire" de l'Union européenne, a précisé l'ASN dans un communiqué (en anglais). Il y a eu environ 37 800 000 vols en 2018, ce qui aboutit à un ratio d'un accident d'avion mortel pour 2,54 millions de vols.

Les statistiques de 2018 en font toutefois la troisième année la plus sûre de tous les temps en nombre d'accidents mortels et la neuvième en nombre de victimes, selon l'ASN. La perte de contrôle en vol reste un "problème de sécurité majeur", car elle a été la cause d'au moins dix des 25 accidents les plus graves au cours des cinq dernières années.

L'année 2017 avait été la plus sûre pour le transport aérien mondial depuis 1946 et l'établissement de statistiques sur les accidents d'avions, avec dix accidents impliquant des avions de transport de passagers, qui avaient fait 44 morts.