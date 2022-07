“Agir maintenant, c’est construire de façon démocratique un autre modèle, c’est stopper immédiatement tous les projets climaticides qui renforcent l’urbanisation, la bétonisation et le trafic routier. Il est encore temps.”

“Nous refusons de voir le vivant mourir”

“C’est présenté au départ comme une petite route intercantonale pour relier les villages et désenclaver l’arrière pays. En réalité, c’est un gros périphérique qui va relier l’autoroute A75 et l’autoroute A9.”

Ces activistes se sont réunis près de Montpellier pour s’opposer au projet de création d’une autoroute qui reliera l’autoroute A75 et la A9. Ils dénoncent l'impact écologique d'une telle construction.

“En réalité, les projets routiers sont des infrastructures nationales qui sont pensées comme un réseau qui se greffe aux territoires et qui ne répond jamais aux problématiques des territoires.”

Pour ces membres du collectif, protéger leurs terres est une nécessité. “Il faut savoir que la méditerranée, c’est l’une des plus riches biodiversités du monde, on est assis sur un véritable trésor et en fait, les zones touchées sont des hotspots en biodiversité extrêmement précieux.”