Vacances scolaires : la journée de samedi classée orange sur les routes en France, et noir en Rhône-Alpes

Les principales difficultés sont attendues, samedi, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'A6 sera particulièrement encombrée, selon Bison Futé.

La journée va être chargée sur les routes des vacances. Le trafic sera dense, samedi 24 février, en ce week-end de chassé-croisé pour les vacanciers de toutes les zones, selon les prévisions de Bison Futé.

Au niveau national, un samedi orange est à prévoir, avec "des difficultés de circulations intenses" attendues "sur les axes qui conduisent aux stations de sports d'hiver" mais qui devraient "rester modérées" dans le reste du pays.

Eviter l'axe Paris-Lyon entre 8 heures et 11 heures

Les principales difficultés sont attendues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où la circulation est classée noire dans le sens des départs, rouge dans celui des retours en région. Le prévisionniste recommande aux automobilistes d'"éviter de circuler sur les grands itinéraires en direction des Alpes, entre 7 heures et 18 heures".

L'A6 sera particulièrement encombrée et l'organisme de prévision conseille d'éviter "de circuler entre Paris et Lyon de 8h à 11h". Pour le Massif Central, les Pyrénées et les Vosges, Bison Futé ne prévoit de grosses difficultés que dans les "derniers kilomètres avant l'accès aux stations" de ski.