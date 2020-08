Un nouveau samedi noir sur les routes pour le dernier chassé-croisé de l'été

Les automobilistes sont invités à prendre leurs précautions et à suivre les recommandations de Bison Futé afin de faciliter leurs trajets.

La circulation sera "exceptionnellement difficile" sur les routes, samedi 8 août, de nouveau classé noir dans le sens des départs pour le dernier chassé-croisé de l'été, annonce mercredi Bison Futé. Les principaux ralentissements et embouteillages sont à prévoir sur l'A10, l'A61 et l'A62 dans le sud-ouest, sur l'A43 et l'A7 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et sur l'A9 autour de la Méditerranée, dans le sens des départs et des retours.

Bison Futé prévoit un samedi noir sur les routes dans le sens des départs, ce 8 août 2020. (BISON FUTE)

La journée de vendredi est classée verte dans les deux sens au niveau national, mais orange sur l'arc méditerranéen. "La fin du week-end sera marquée par des retours plus importants", souligne en revanche l'organisme d'information routière dans son communiqué. La journée de dimanche est ainsi classée verte au niveau national dans le sens des retours mais orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen.

La journée du dimanche 5 août 2020 est classée verte au niveau national dans le sens des retours mais orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen. (BISON FUTE)

Le week-end dernier, le chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens" n'avait pas failli à la règle, avec un pic de bouchons cumulés de 760 kilomètres samedi, première journée de l'été classée noire dans le sens des départs.