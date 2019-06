Un automobiliste perd 150 heures par an dans les bouchons à Paris

C'est à Paris qu'il y a le plus de bouchons en France. La capitale française est loin d'être la pire en Europe et dans le monde.

Paris et la région parisienne est, sans surprise, l'agglomération la plus embouteillée de France, révèle la 8e étude Traffic Index de Tom Tom. À Paris, les automobilistes perdent 40 minutes par jour soit 150 heures par an dans les bouchons, selon cette étude qui regroupe 25 villes françaises, soit plus de 4,5 milliards de kilomètres parcourus sur le réseau de ces villes.

Paris, Marseille et Bordeaux sur le podium

La ville de Marseille occupe la deuxième place du podium, avec 146 heures d'attente dans les embouteillages, même constat pour l'agglomération bordelaise. Nice arrive en quatrième position, où vous perdez 139 heures en voiture sur les routes. Dans le Nord, à Lille, c'est 121 heures. Reims est la grande ville française où on perd le moins de temps dans les embouteillages, avec 66 heures derrière son volant.

Au niveau international, c'est la ville de Bombay en Inde qui est en tête du classement mondial, pour ce qui est des bouchons. Dans cette ville, seul le créneau horaire entre 3 heures et 5 heures du matin ne connaît pas de bouchons importants. La ville la plus embouteillée au niveau européen est Moscou, suivie d'Istanbul et de Bucarest. Sur le plan européen, Paris arrive 18e. Cette étude a été menée dans 56 pays, et 403 villes.