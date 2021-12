Trafic : le pillage d'arbres, un business très lucratif

Des dizaines d'arbres centenaires ont été rayés du paysage en Moselle. Le bois a été coupé illégalement. Il ne reste plus rien de la parcelle familiale de Jean-Marc Immer, qu'il ne pourra par conséquent plus transmettre aux futures générations. "Comment on peut faire ça ?", s'interroge le propriétaire forestier. Comme lui, 27 propriétaires sur trois départements ont été victimes de coupes sauvages.

Arbres envoyés vers la Chine

Le présumé coupable est gérant d'une société de groupements forestiers. L'homme aurait volontairement coupé dans des parcelles privées autour de la forêt domaniale, afin de revendre le bois à des acheteurs, en France ou au Luxembourg. Les arbres sont ensuite généralement envoyés vers la Chine, pour fabriquer des meubles ou du parquet. Plusieurs voitures de sport ont été retrouvées chez lui, et 500 000 euros ont été saisis par les gendarmes. "Le bois, a l'heure actuelle, c'est un marché très lucratif au niveau mondial. Il y a des filières qui sont très établies", indique Jeremy Richter, commandant de la brigade de gendarmerie d'Hettange-Grande (Moselle).