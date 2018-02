Routes : Waze, l'application anti-bouchons

Éviter les bouchons : une priorité pour cet automobiliste qui roule chaque jour 25 kilomètres pour se rendre à son travail. Pour circuler rapidement, Sébastien Boulanger a un truc : cette application GPS. "Même pour des trajets très courts que je connais par cœur, j'allume systématiquement Waze", explique-t-il. Ce GPS inclut des informations en temps réel, comme ses concurrents Coyote, TomTom ou Garmin.

9,4 millions de Français utilisent Waze chaque mois

Avec Waze, toutes les voitures sont connectées et envoient automatiquement leur position. Les ralentissements sont donc signalés immédiatement. "Ça indique tous les aléas de la route, donc les bouchons, les routes fermées pour travaux. Donc à chaque fois, Waze me propose l'itinéraire le plus idéal pour arriver à destination", précise Sébastien. Pour bénéficier de l'information la plus pertinente, les utilisateurs signalent eux-mêmes toute difficulté rencontrée sur l'itinéraire. Séduits par ce GPS anti-bouchon, près de 9,4 millions de Français utilisent l'application chaque mois.

Le JT

Les autres sujets du JT