Réouverture de l'A13 : "Probablement en début d'après-midi" en direction de Paris, annonce la Dirif, "pas de délai ultra-précis" dans l'autre sens

L'autoroute A13 va rouvrir, vendredi 10 mai, en direction de Paris "dans le courant de l'après-midi, probablement en début d'après-midi", annonce Jacques Salhi, le directeur de la Dirif (direction des routes d'Ile-de-France), invité de France Bleu Paris vendredi matin. "Si on peut le faire plus tôt on le fera, promet-il. On a besoin d’un temps de préparation pour pouvoir rouvrir cette autoroute en toute sécurité."

Mais la réouverture sera très partielle : sur une voie dès Vaucresson, seulement vers Paris, et uniquement pour les véhicules légers, jusqu’au viaduc de Saint-Cloud, puis sur deux voies direction Paris, jusqu’au périphérique. "Une seule voie ne permettra pas de garantir la fluidité du trafic sur toute une journée, ceci dit la plupart du temps comme aujourd’hui par exemple, où on a un trafic assez faible, cette seule voie de circulation permet tout à fait de rejoindre Paris sans aucun problème, explique le directeur de la Dirif. Probablement qu’en retour de week-end ou en retour de vacances, ce sera plus compliqué".

"Soulager l'ensemble du réseau local"

La Dirif "continue de conseiller les itinéraires de déviation pour tous ceux qui le peuvent pour éviter que tout le monde se retrouve au même moment sur l’A13". Mais elle se félicite de cette réouverture qui va "soulager l’ensemble du réseau local dès aujourd’hui".

Dans l’autre sens, en direction des Yvelines et de la Normandie, pas de réouverture prévue avant fin juin. "La chaussée vers la province nécessite beaucoup plus de travaux de remise en l’état, reconnaît Jacques Salhi. Pas vraiment pour des questions de chaussée elle-même mais plutôt pour un gros ouvrage d’assainissement qui se trouve sous la chaussée qui est fortement endommagé, fortement fissuré".

La Dirif "ne peut pas se contenter de refaire complètement la chaussée, il faut qu’on creuse très profond, jusqu’à 5 mètres de profondeur pour pouvoir changer cet ouvrage d’assainissement qui est un ouvrage assez important puisqu’il fait plus de deux mètres de diamètre". Des travaux "assez lourds et assez conséquents qu’il faut que le conseil départemental engage, pour que nous, ensuite, on puisse faire nos travaux de réparation de chaussée", poursuit Jacques Salhi. La Dirif ne donne donc "pas de délai ultra-précis mais on pressent que ce sera probablement au cours de la deuxième quinzaine de juin voire fin juin".