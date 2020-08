Pollution de l'air : fin de la circulation différenciée en Ile-de-France lundi soir

Depuis jeudi, et dans un territoire délimité par l'A86, seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 étaient autorisés à circuler entre 5h30 et 20 heures.

Des voitures circulent à Paris, le 26 février 2019. (MAXPPP)