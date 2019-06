Plus de la moitié des communes du Grand Paris prêtes à l'interdiction des véhicules polluants au 1er juillet

Mais "la verbalisation n'interviendra pas avant 2021", a insisté Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.

Plus de la moitié des 79 communes du Grand Paris situées dans le périmètre où s'établira à partir du 1er juillet l'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants, ont accepté d'adhérer à cette Zone à faible émission (ZFE), a annoncé vendredi 21 juin le président de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Mais "la verbalisation n'interviendra pas avant 2021", a insisté Patrick Ollier (LR), président de la MGP, en séance du conseil métropolitain, soulignant qu'il y aurait d'abord une période de pédagogie, avec notamment la distribution de fascicules d'information par les polices municipales.

49 communes concernées

La métropole du Grand Paris avait voté en novembre 2018 l'interdiction de circulation des véhicules les plus polluants dès le 1er juillet 2019, sur la base du volontariat de chaque commune, soit les véhicules diesel de plus de 18 ans et essence de plus de 21 ans, dans un large périmètre situé à l'intérieur de l'A86, qui forme une boucle autour de Paris. Mais l'application se fait sur la base du volontariat de chaque commune.

Au total, a précisé Patrick Ollier, 49 communes ont rejoint la ZFE, soit "plus de 70% de la population" du périmètre concerné, ainsi que quatre communes hors du périmètre. Dans ces communes où chaque maire signera un arrêté d'application de la ZFE, les véhicules Crit'Air 5 et non classés seront théoriquement interdit de circulation dès le 1er juillet, soit "environ 30 000 véhicules, sur 5,5 millions d'habitants", a expliqué Patrick Ollier, rappelant, que selon les experts, il y avait "6 600 morts par an prématurées" dans le périmètre de la MGP.

Un calendrier progressif étendra ensuite cette mesure aux autres vignettes, pour atteindre en 2030 l'objectif de 100% de véhicules propres en circulation.