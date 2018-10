Paris : le tunnel Duplex A86 partiellement fermé tout le week-end après l'incendie d'une voiture

Le Duplex A86, tunnel situé à l'ouest de Paris, n'a été rouvert que partiellement samedi suite à l'incendie d'un véhicule dans la nuit précédente.

Le Duplex A86, tunnel autoroutier à l'ouest de Paris reliant Rueil-Malmaison à Vélizy, a rouvert partiellement samedi matin, après avoir été fermé toute la nuit en raison de l'incendie d'un véhicule dans le tunnel en direction du sud, indique Vinci Autoroutes.

Il est possible de l'emprunter dans le sens nord/sud, annonce Vinci Autoroutes. Dans l'autre sens, il est possible uniquement de le prendre depuis l'A13 en direction de Rueil-Malmaison. Le tronçon du duplex A86 entre l'A13 et Vélizy (Yvelines) restera quant à lui fermé à la circulation "tout le week-end pour réparer les équipements endommagés", indique Vinci Autoroutes.

Des automobilistes évacués mais pas de blessé

Vendredi, vers 23 heures, le tunnel avait été fermé dans les deux sens en raison d'un dégagement de fumée provenant d'un véhicule arrêté dans le tunnel. Plusieurs automobilistes ont du être mis à l'abri dans les refuges qui jalonnent l'ouvrage, avant d'être évacués par les agents autoroutiers.

Les pompiers ont maîtrisé le feu sur le véhicule dans le tunnel vers minuit, précise Vinci Autoroutes. Le Duplex A86 est resté fermé toute la nuit dans les deux sens, le temps d'une première évaluation des dégâts.