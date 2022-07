Isère : un conducteur de 80 ans à contre-sens sur l'autoroute provoque un accident, deux morts

Deux heures plus tard, un suraccident a eu lieu dans le même secteur, avec sept voitures impliquées.

Deux hommes, âgés de 80 et 40 ans, sont morts dans un accident de la route, dans la nuit de samedi à dimanche, sur l'autoroute A7 à hauteur d'Auberives-sur-Varèze (Isère), rapporte France Bleu Isère. Le premier roulait à contresens quand il a percuté un autre véhicule, avec une famille à bord. Il y a également trois blessés graves, dont un enfant de 10 ans. Ils ont été hospitalisés à Lyon.

Par ailleurs, deux heures plus tard, un suraccident a eu lieu dans le même secteur : un carambolage entre sept voitures. Ce deuxième accident s'est produit peu après 5h et demi. Le choc s'est produit à plus faible allure. Une personne est légèrement blessée.

06h19 : ✅ Fin de la coupure de l'autoroute #A7 en direction de Lyon après la sortie n° 12 Chanas. Reprise de la circulation sur 1 voie. L'#Accident est toujours en cours. #InfoTrafic Ecoutez @radio1077 https://t.co/zddHyoshiT — Autoroute A7 (@A7Trafic) July 24, 2022

Ces deux accidents se sont produits en plein week-end de départs en vacances. La journée de samedi était classée noire dans le sens des départs par Bison Futé, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est encore orange ce dimanche.