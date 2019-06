Etats-Unis : énorme saisie de 16 tonnes de cocaïne sur un bateau à Philadelphie

Une saisie de drogues hors-norme aux Etats-Unis. Les autorités fédérales américaines ont annoncé avoir mis la main sur environ 16 tonnes de cocaïne à bord d'un cargo dans le port de Philadelphie (Etats-Unis), mardi 18 juin.



"C'est l'une des plus importantes saisies de stupéfiants de l'histoire des Etats-Unis", a indiqué le procureur fédéral de Philadelphie, William McSwain. "Une telle quantité de cocaïne pourrait tuer des millions – DES MILLIONS – de personnes", a-t-il alerté sur Twitter.

This is one of the largest drug seizures in United States history. This amount of cocaine could kill millions – MILLIONS – of people. My Office is committed to keeping our borders secure and streets safe from deadly narcotics. https://t.co/nWPfgpGqYa