Circulation : un samedi classé en rouge et noir par Bison Futé

C'est le week-end du 15 août, et les Français sont nombreux sur les routes. Bison futé classe la journée du samedi 13 en rouge dans tout l'Hexagone, et noire autour de la Méditerranée. Le journaliste Hugo Chapelon fait le point, en duplex de l'A7.

Quel est l'état du trafic à la mi-journée, samedi 13 août ? "La tradition est bel et bien respectée en ce week-end du 15 août : du monde, beaucoup de monde sur les routes, et son cortège de bouchons", rapporte le journaliste Hugo Chapelon, en duplex depuis l'aire de Portes-lès-Valence (Drôme). Comptez 3h10 pour le trajet entre Vienne (Isère) et Orange (Vaucluse), contre 1h35 en temps normal.

Un climat caniculaire

La régulation de vitesse à 110 km/h a été mise en place sur l'autoroute A7, "même s'il faut bien l'avouer, il sera difficile d'atteindre cette cadence aujourd'hui", note le journaliste. Les réseaux secondaires sont également très empruntés. Les conditions de circulation rudes se font par ailleurs dans un climat caniculaire, avec des pointes jusqu'à 37°C attendues dans la Drôme. Le trafic devrait s'atténuer en fin d'après-midi.