Bison futé annonce un samedi orange dans le sens des départs pour le premier chassé-croisé des vacances

La circulation s'annonce très compliquée sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant aux stations de sports d'hiver.

La circulation sur les routes est classée orange dans le sens des départs samedi 16 février au niveau national, et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, selon Bison Futé. Pour ce deuxième week-end des vacances d'hiver et le premier chassé-croisé de la période, l'organisme invite à la prudence. La circulation sera "particulièrement difficile" sur les axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant aux stations de sports d'hiver (A40, A43, N90).

Zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) et B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) se croiseront sur les routes, tandis que les Anglais, les Néerlandais et les Luxembourgeois commencent leur semaine de congé.

Dans le sens des retours, le samedi est vert, sauf en Bourgogne dans le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes, classées oranges. Bison Futé conseille d'éviter les grands itinéraires en direction des Alpes (A40, A43, A48, N90), entre 07 heures et 17 heures. En région Bourgogne, évitez de circuler en direction de Paris sur l'A6 entre 9 heures et 17 heures.