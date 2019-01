Autoroutes : des astuces pour payer moins cher

Le péage est le passage obligatoire pour de nombreux automobilistes. Pour son travail ou ses vacances, Franck Saless utilise régulièrement l'autoroute. En sortant de l'autoroute, il fait demi-tour sur un rond-point pour reprendre l'axe et reprendre un nouveau ticket. En fractionnant ainsi son itinéraire, l'usager paye son trajet 20% moins cher.

Le test Paris-Tours

La journaliste Camille Guttin a fait le test en effectuant un trajet Paris-Tours, affiché 23,10 €. Après une première sortie et d'un paiement de 3,80 €, la journaliste rentre à nouveau sur l'autoroute et perd 3 minutes. L'opération est répétée quatre fois avant d'arriver à destination. Sur un itinéraire de 2h30, Camille Guttin n'a payé que 19,20 €, soit une économie de 3,90 €. le temps de trajet est quant à lui plus long de 12 minutes. Les sociétés d'autoroutes justifient cette différence de facturation et estiment qu'il est normal de pratiquer des prix plus bas sur les petits trajets du quotidien que sur les grandes distances.

