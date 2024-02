SNCF : les prix des TGV Inoui vont augmenter de 2,6% en 2024, sauf pour les titulaires d'une carte Avantage

Les prix des TGV Inoui vont augmenter de 2,6% en 2024 par rapport aux prix de 2023, sauf pour les titulaires d'une carte Avantage, a appris franceinfo lors de la présentation des résultats annuels de la SNCF mercredi 28 février. Les prix des Ouigo ne bougent pas.

Bénéfice en baisse

Par ailleurs, le trafic des TGV a augmenté de 6% entre 2022 et 2023 pour les dessertes en France et en Europe, et de 4% pour les trajets uniquement français, a indiqué la SNCF. La fréquentation est également en hausse dans les TER et les Intercités.

Le chiffre d'affaires de la SNCF est en légère hausse, à 42 milliards d'euros, avec un bénéfice à 1,3 milliard d'euros, en recul par rapport à 2022. Mais selon la SNCF, c'est satisfaisant au regard de l'inflation et de l'impact de la grève contre la réforme des retraites.