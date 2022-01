La SNCF a lancé sa nouvelle application pour mettre de l'ordre dans ses offres

C'est le fruit de la fusion de oui.sncf (le site marchand) et de L'Assistant SNCF (l'application dédiée à l'information). La SNCF a lancé, mardi 25 janvier, sa nouvelle application. "L'ambition derrière SNCF Connect est de s'assurer que nos clients trouvent en un lieu unique tout ce dont ils ont besoin pour leurs petits et leurs grands trajets", résume la responsable du projet, Anne Pruvot, qui précise que l'application est disponible avec les mêmes fonctionnalités sur ordinateur ou mobile.



Quelque 200 personnes ont mis 18 mois pour mettre au point la nouvelle plateforme, qui présente un fond bleu nuit pour améliorer la lisibilité et faire baisser la luminosité de l'appareil utilisé. Un "lieu unique", mais pas "l'application unique" promise par le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Car une bonne partie des applications existantes et développées par les différentes activités du groupe public ces dernières années devraient survivre.

"Aujourd'hui, on a des applications au sein du groupe SNCF qui sont focalisées sur certains usages, certaines cibles clients", relève Anne Pruvot. "On ne s'oppose pas au maintien de ces habitudes mais on veut s'assurer qu'un utilisateur n'ait plus de question à se poser (...). En ouvrant SNCF Connect, vous avez l'ensemble des fonctionnalités."