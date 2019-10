Occitanie : aucun train ni bus de substitution de la SNCF sur plusieurs lignes interrompues suite aux intempéries

Le trafic SNCF est totalement interrompu entre Montpellier, Perpignan et l'Espagne, et entre Montpellier et Toulouse, au moins jusqu'au 4 novembre. La flotte de bus de la SNCF n'étant pas assez importante, il n'y a pas de cars de substitution.

Les dégats causés par les intempéries sur la voie ferrée, à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault), le 24 octobre 2019. (SYLVIE CAMBON / MAXPPP)