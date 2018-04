DIRECT. SNCF, RATP, étudiants, secteur de l'énergie... Plus de 130 manifestations sont prévues dans toute la France : suivez la journée de mobilisation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: "Je ne crois pas à la convergence des luttes. Il y a des colères, mais je vois pas de points communs."



Alors que cheminots, fonctionnaires ou encore salariés de l'énergie se mobilisent aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Solidaires, Bruno Le Maire se montre confiant ce matin sur BFMTV/RMC.

: Un mouvement de grève touche ce matin la plateforme courrier de La Poste de Sorigny (Indre-et-Loire), rapporte France Bleu. Les syndicats SUD et CGT dénoncent la détérioration des conditions de travail au fil des années, à cause de réorganisations dans l'entreprise. Parmi les conséquences, des tournées non-effectuées et repoussées, selon les syndicats.

: "Face à une personne aussi déterminée que Macron, si on passe tout notre temps à lutter dans notre coin, on ne risque pas de gagner".



Les cheminots, fonctionnaires ou encore salariés de l'énergie sont appelés à manifester et à faire grève aujourd'hui à l'appel de la CGT et de Solidaires. Sur franceinfo, Fabien Villedieu, délégué Sud-Rail, estime que la convergence des luttes est nécessaire.