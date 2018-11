Le gouvernement double la prime à la conversion

Le gouvernement veut mettre en place une aide deux fois plus importante pour remplacer sa vieille voiture par une plus récente. En effet, la prime à la conversion va doubler pour les ménages les plus modestes et ainsi atteindre 4 000 €, au lieu de 2 000 € jusqu'à présent. Un geste que les automobilistes rencontrés mercredi 14 novembre accueillent avec réserve. "Je ne vois pas l'intérêt. C'est bien de doubler la prime, mais il faudra quand même sortir 18 ou 20 000 euros pour avoir un véhicule neuf, donc pour moi c'est inutile", déclare un conducteur. "Ce n'est pas évident, même en doublant la prime, de pouvoir mettre la main au porte-monnaie et de changer de voiture", témoigne un automobiliste.

Une prime concerne aussi les véhicules polluants

Cette prime continue de concerner les voitures neuves ou d'occasion, électriques, mais aussi diesel ou essence. Une aberration pour les défenseurs de l'environnement. "À partir du moment où la prime à la conversion n'est pas ciblée sur les véhicules les moins polluants, que ce soit les grosses cylindrées ou les véhicules hybrides, il n'y a pas de raison que cette prime à la conversion contribue à diminuer massivement les émissions de CO2", déplore Pascal Canfin, directeur général de WWF France.

