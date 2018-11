Hausse des prix du diesel : deux responsables des Républicains réclament la création d'un chèque carburant

Calqué sur le modèle des tickets restaurant, ce chèque s'adresserait à 13 millions de Français vivant dans les territoires ruraux.

Ils souhaitent "faire vivre le débat sur le pouvoir d'achat et demander au gouvernement de réviser sa position". Les députés Les Républicains Damien Abad et Guillaume Peltier lancent un appel à la création d'un chèque carburant de 100 euros destiné aux salariés "des territoires" pour compenser la hausse des prix de l'essence et du diesel, révèle dimanche 4 novembre le Journal du dimanche.

Calqué sur le modèle du ticket restaurant, ce chèque serait octroyé chaque mois aux 13 millions de salariés vivant dans des territoires ruraux qui "ne bénéficient ni de réseaux de mobilité, ni de prise en charge de leur frais de transport", écrivent les deux vice-présidents du parti LR sur le site internet lancé à l'occasion de cet appel.

Contre la prochaine hausse des taxes

Damien Abad et Guillaume Peltier ne précisent pas comment ils souhaitent financer cette proposition, mais souhaitent également créer un "fonds mobilité" destiné au développement de modes de transports alternatifs à celui de la voiture individuelle, et qui serait financé par la taxation des profits des sociétés d'autoroute.

Le premier indique d'ailleurs au JDD qu'il envisage de participer à la journée de mobilisation contre la hausse des prix du carburant prévue pour le 17 novembre, sans toutefois prendre part à d'éventuels blocages de routes et d'autoroutes. L'objectif des deux élus reste d'abord d'obtenir du gouvernement l'abandon de la prochaine augmentation des taxes, prévue au 1er janvier prochain.