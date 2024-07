Le préavis de grève pour mercredi est levé dans les aéroports parisiens après un accord sur une prime pour les Jeux de Paris

La direction et trois syndicats ont trouvé un accord, mardi. La CGT, la CFDT, FO et l'Unsa dénonçaient dans les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly une "dégradation des conditions de travail" pendant les Jeux olympiques et paralympiques.

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

Temps de lecture : 1 min