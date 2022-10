Pénurie de carburant : des véhicules prioritaires à la pompe

À Toulon (Var), une longue file d'attente s'est formée devant une station-service, mardi 11 octobre. Seuls les professionnels sont autorisés à accéder aux pompes, gardées par la police. Un aide-soignant a été averti le matin même par la préfecture et a appris qu'il faisait partie des véhicules prioritaires. Dans une autre station, une ambulance coupe une file. "On transporte des patients et puis nous, on est quasi tous les jours de garde de SAMU, donc, s'il n'y a pas d'essence, on ne peut pas aller faire les interventions SAMU", indique un ambulancier.

Un ravitaillement limité à 30 litres

Forces de l'ordre, professions de santé, services publics de l'eau et de l'énergie sont ainsi prioritaires dans quelques départements. Dans le Var, le ravitaillement est limité à 30 litres, mardi. "Il faut que tout le monde puisse aller travailler aussi", affirme une femme. L'interdiction de remplir des bidons et des jerricans est, quant à elle, étendue à toute la France.