Haute-Savoie : poignardé dans une station-service, pour avoir doublé un automobiliste

Un conducteur suisse d'une trentaine d'années victime d'au moins six coups de couteau pour avoir doublé un automobiliste dans une station-service de Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, rapporte France Bleu Pays de Savoie

La scène se déroule ce mercredi 5 octobre dans une longue file de véhicules à l'entrée d'une station-service, en proie à des tensions en raison d'une grève de la CGT dans les raffineries de TotalEnergies. Un jeune homme de 20 ans patiente, et se fait alors doubler par un autre conducteur, immatriculé en Suisse. Les deux conducteurs se disputent. Très énervé, le premier sort un couteau et poignarde l'automobiliste helvète d'au moins six coups de couteau, devant les deux enfants de la victime, âgée de 33 ans.

Il est alors conduit en urgence absolue au centre hospitalier de Genève. Depuis, son pronostic vital n'est maintenant plus engagé. L'assaillant prend, lui, la fuite, mais est rapidement interpellé par les gendarmes. En garde à vue, il reconnait avoir porté les coups de couteau. Le mis en cause est poursuivi pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire ce vendredi 7 octobre à la maison d'arrêt de Bonneville.