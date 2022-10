Pénurie de carburant : la grève est reconduite aujourd'hui chez TotalEnergies

Ce qu'il faut savoir

La mobilisation ne faiblit pas malgré les menaces du gouvernement. La grève est reconduite chez TotalEnergies pour l'ensemble des sites dans le mouvement, a annoncé la CGT mercredi 12 octobre. La raffinerie de Normandie, près du Havre, le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et la raffinerie de Feyzin ont voté la reconduction "et la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est entrée dans le mouvement" comme annoncé la veille, a déclaré Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe. Peu avant, la grève a également été reconduite reconduite à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme, en Seine-Maritime. Deux scénarios se profilent pour les grévistes : déposer les armes et abandonner un conflit entamé depuis de longues semaines chez Esso-ExxonMobil comme chez TotalEnergies pour réclamer des hausses de salaires ou tenir et prendre le risque d'un épilogue brutal. Suivez la situation dans notre direct.

Le gouvernement annonce des réquisitions. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé, mardi, la réquisition des personnels pour débloquer les dépôts de carburants du groupe Esso-ExxonMobil. La cheffe du gouvernement a également évoqué la possibilité de réquisitions chez TotalEnergies.

Arrêtés "prêts" mais pas encore pris. Le ministère de la Transition énergétique a précisé mardi soir que les arrêtés de réquisition du personnel étaient "prêts" pour les dépôts d'Esso-ExxonMobil, mais pas encore pris. Le ministère veut croire à une "reprise de l'activité", notamment au dépôt de la raffinerie de Gravenchon. "On espère que cette reprise va se poursuivre et qu'on n'aura pas besoin d'avoir recours à des mesures de réquisition", a-t-il ajouté.

Accord salarial conclu du côté Esso-ExxonMobil. Un accord salarial a été conclu la veille au sein de ce géant pétrolier par deux organisations syndicales qui sont majoritaires à l'échelle du groupe mais pas dans ses raffineries.