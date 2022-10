DIRECT. Pénurie de carburant : la grève est reconduite chez TotalEnergies et ExxonMobil, annonce la CGT

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CARBURANT

: Le "oui, mais" d'Aurore Bergé au sujet de la grève dans les raffineries. Sur BFMTV, la présidente du groupe "Renaissance" à l'Assemblée nationale estime "normal que les salariés réclament de tirer partie [des bénéfices records de Total]". Mais elle regrette néanmoins que la CGT "empêche certains Français de s'approvisionner" en carburant.

: Une odeur de pommes de terre s'invite à la rédaction. C'est la preuve qu'il est midi. Voici donc un nouveau résumé de l'actualité :



Le mouvement de grève est reconduit chez TotalEnergies et ExxonMobil, annonce la CGT. Déjà dix jours que plusieurs raffineries et dépôts de carburants français sont à l'arrêt, ce qui entraîne des ruptures d'approvisionnement dans les stations-service. Suivez notre direct.



"Encore des frappes impitoyables sur des gens pacifiques". Volodymyr Zelenskyréagit à la frappe qui a fait au moins 17 morts à Zaporijia cette nuit. Suivez notre direct.



Un premier déplacement à l'étranger pour la Première ministre. Elisabeth Borne entame aujourd'hui une visite de deux jours en Algérie pour donner "une impulsion nouvelle" à la réconciliation amorcée en août par les présidents des deux pays. Elle est accompagnée de 16 ministres, soit près de la moitié de son gouvernement.



Il était considéré comme l'une des figures de la pensée écologiste : le sociologue et philosophe Bruno Latour s'est éteint cette nuit à l'âge de 75 ans.

: Par ailleurs, les deux sites de l'américain Esso-ExxonMobil en Normandie et à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhone) sont eux aussi "toujours à l'arrêt total dimanche", explique l'élu CGT Christophe Aubert, qui assure que "rien ne sort des raffineries" depuis ce matin.

: "En l'absence de réponse de la direction générale" à la lettre ouverte adressée hier au PDG du groupe, "le mouvement a été reconduit partout", explique Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.



Sont donc toujours à l'arrêt : la plus grande raffinerie du groupe Total, basée en Normandie, celle de Feyzin (Rhône), la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et le dépôt de carburants de Flandres près de Dunkerque.

: La CGT reconduit son mouvement de grève chez TotalEnergie et ExxonMobil.





: Il semblerait d'ailleurs que vous soyez nombreux à vouloir vous connecter au site du ministère de l'Economie pour rechercher des points de vente de carburants. A priori, ça coince :





: Plus de carburant à 20km à la ronde dans le val d Oise. Gendarmerie sur les stations situées sur la francilienne pour permettre aux véhicules prioritaires d être approvisionnés idem sud de l'Oise. Je roule au GPL je ne me plains pas mais j ai vu des visages désespérés. Livraison annoncée demain sans plus de précision. Bon dimanche

: Dans les commentaires, @Florence nous raconte sa mésaventure du jour en arrivant à la station-service.

: Pas encore, @total energies. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la CGT a proposé au patron de TotalEnergies hier de limiter ses revendications à la question des hausses de salaires pour entamer des négociations dès demain. Ce matin, trois des six raffineries françaises sont toujours à l'arrêt.

: Bonjour France Info ! Est-ce que le patron de Total a répondu à la CGT sur la proposition d'entrer en negociation lundi ? Merci